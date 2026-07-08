PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunkener Lkw-Fahrer auf Autohof festgestellt

Saale-Holzland (ots)

Ein besorgter Spediteur hat am Dienstagabend die Polizei verständigt, nachdem er seinen Lkw-Fahrer über längere Zeit nicht erreichen konnte. Der Fahrer konnte schließlich auf einem Autohof in Pörsdorf angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,04 Promille. Nach Angaben von Mitarbeitern des Autohofs soll der Mann den Lkw zuvor auf dem Gelände bewegt haben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Die Spedition wurde über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 08.07.2026 – 08:45

    LPI-J: Ausgebüxter Schafbock sorgt für tierischen Einsatz

    Saale-Holzland (ots) - Ein tierischer Polizeieinsatz beschäftigte am Dienstagabend die Beamten in Kahla. Gegen 20 Uhr wurde gemeldet, dass sich ein Schafbock in einem Wohngebiet frei bewege. Das Tier hatte es sich zwischenzeitlich auf dem Grundstück einer Anwohnerin gemütlich gemacht und sich dort genüsslich an den Gurken im Garten bedient. Bei den Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der Barbados-Schafbock ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 08:45

    LPI-J: Größerer Polizeieinsatz in Jena Lobeda

    Jena (ots) - Am Dienstag kam es gegen Mittag zu einem größeren Polizeieinsatz in der Felix-Auerbach-Straße in Jena. Hintergrund war die Mitteilung eines Mitarbeiters einer Strom- und Gasfirma, welcher hier die Anwohner zu seiner Tätigkeit informierte. Hier soll es durch eine männliche Person zum Vorhalten eines waffenähnlichen Gegenstandes gekommen sein. Der Mitarbeiter konnte zügig das Haus verlassen und ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 08:45

    LPI-J: Fahrkartenkontrolle endet mit tätlichem Angriff auf Kontrolleur

    Jena (ots) - Bei einer Fahrkartenkontrolle in einer Straßenbahn in Jena ist am Dienstagmittag ein Fahrkartenkontrolleur angegriffen und leicht verletzt worden. Der Kontrolleur wollte gegen 12.30 Uhr einen Fahrgast in der Straßenbahnlinie 4 kontrollieren. Da dieser weder eine gültige Fahrkarte vorzeigen noch seine Personalien angeben wollte, kam es zunächst zu einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren