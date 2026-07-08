Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunkener Lkw-Fahrer auf Autohof festgestellt

Saale-Holzland (ots)

Ein besorgter Spediteur hat am Dienstagabend die Polizei verständigt, nachdem er seinen Lkw-Fahrer über längere Zeit nicht erreichen konnte. Der Fahrer konnte schließlich auf einem Autohof in Pörsdorf angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,04 Promille. Nach Angaben von Mitarbeitern des Autohofs soll der Mann den Lkw zuvor auf dem Gelände bewegt haben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Die Spedition wurde über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell