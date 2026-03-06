Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mann gibt sich im Zug als Schaffner aus - Angriff auf Reisenden und Polizeibeamten

Grafing / Ebersberg (ots)

Am Donnerstagabend (5. März) kam es gegen 19:15 Uhr hat sich ein 26-Jähriger in einem Regionalzug bei Grafing als Prüfschaffner ausgegeben und versucht, einen Reisenden zur Fahrscheinkontrolle zu zwingen. Als dieser Zweifel äußerte, eskalierte die Situation. Später griff der Mann zudem einen Bundespolizisten an. Nach bisherigen Erkenntnissen gab sich ein 26-jähriger deutscher Staatsangehöriger im Regionalzug in Richtung Wasserburg gegenüber einem 29-jährigen Reisenden aus Jordanien als Prüfschaffner aus und forderte ihn auf, seinen Fahrausweis vorzuzeigen. Der Reisende zweifelte die angebliche Kontrolltätigkeit an und verweigerte die Vorlage des Tickets. Daraufhin griff der 26-Jährige den Arm des Reisenden und versuchte, ihn gewaltsam von der Weiterfahrt auszuschließen. Der 29-Jährige stieß den Mann von sich weg, wodurch dieser zu Boden stürzte. Der Vorfall wurde von einem Zeugen im Zug beobachtet. Anschließend veranlasste der 26-Jährige über den Triebfahrzeugführer die Verständigung der Polizei.

Beim Eintreffen der Bundespolizei zeigte sich der Mann von Beginn an unkooperativ. Da er über Rückenschmerzen klagte, wurde ein Rettungsdienst hinzugezogen. Als dieser den Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportieren wollte, legte sich der 26-Jährige vor den Rettungswagen auf den Boden.

Als ein Polizeibeamter sich zu ihm beugte, trat der Mann unvermittelt mit dem Fuß gegen das Gesicht des Beamten und verletzte ihn leicht. Daraufhin wurde der Angreifer durch die Einsatzkräfte gefesselt. Während des anschließenden Transports in das Klinikum Ebersberg versuchte der Mann zu fliehen und widersetzte sich fortlaufend den Maßnahmen der Einsatzkräfte. Zudem beleidigte und bedrohte er die Beamten wiederholt verbal.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille. Aufgrund einer bestehenden Fremdgefährdung wurde der 26-Jährige durch die Polizeiinspektion Ebersberg in ein psychiatrisches Krankenhaus in Wasserburg eingewiesen. Der Mann war bereits zuvor mehrfach wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

