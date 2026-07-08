Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ausgebüxter Schafbock sorgt für tierischen Einsatz

Saale-Holzland (ots)

Ein tierischer Polizeieinsatz beschäftigte am Dienstagabend die Beamten in Kahla. Gegen 20 Uhr wurde gemeldet, dass sich ein Schafbock in einem Wohngebiet frei bewege. Das Tier hatte es sich zwischenzeitlich auf dem Grundstück einer Anwohnerin gemütlich gemacht und sich dort genüsslich an den Gurken im Garten bedient. Bei den Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der Barbados-Schafbock möglicherweise kurz zuvor aus einem Kleintransporter entlaufen war. Ein Tierhalter oder sonstiger Verantwortlicher konnte jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Der ausgebüxte Vierbeiner wurde schließlich wohlbehalten eingefangen und an den Tierschutzverein Greuda übergeben. Personen kamen nicht zu Schaden - lediglich der Gurkenernte der Nachbarin setzte der ungewöhnliche Ausflug ein vorzeitiges Ende.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell