Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Größerer Polizeieinsatz in Jena Lobeda

Jena (ots)

Am Dienstag kam es gegen Mittag zu einem größeren Polizeieinsatz in der Felix-Auerbach-Straße in Jena. Hintergrund war die Mitteilung eines Mitarbeiters einer Strom- und Gasfirma, welcher hier die Anwohner zu seiner Tätigkeit informierte. Hier soll es durch eine männliche Person zum Vorhalten eines waffenähnlichen Gegenstandes gekommen sein. Der Mitarbeiter konnte zügig das Haus verlassen und informierte die Polizei. Diese konnte die betreffende Wohnung sowie die Person identifizieren und eine Wohnungsdurchsuchung durchführen. Eine Waffe konnte nicht aufgefunden werden. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.

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