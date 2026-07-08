Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrkartenkontrolle endet mit tätlichem Angriff auf Kontrolleur

Jena (ots)

Bei einer Fahrkartenkontrolle in einer Straßenbahn in Jena ist am Dienstagmittag ein Fahrkartenkontrolleur angegriffen und leicht verletzt worden. Der Kontrolleur wollte gegen 12.30 Uhr einen Fahrgast in der Straßenbahnlinie 4 kontrollieren. Da dieser weder eine gültige Fahrkarte vorzeigen noch seine Personalien angeben wollte, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. An der Haltestelle Steinweg eskalierte die Situation schließlich. Der Fahrgast schlug mehrfach mit der Faust gegen Kopf und Oberkörper des Kontrolleurs. Gemeinsam mit einem Zeugen gelang es dem Geschädigten, den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Kontrolleur erlitt leichte Verletzungen, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell