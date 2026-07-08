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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannte beschädigen Neuwagen auf Autohausgelände - Polizei sucht Zeugen

Jena (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen auf dem Gelände eines Autohauses in Jena einen erheblichen Sachschaden verursacht. Zwischen dem 2. Juli und dem 6. Juli beschädigten der oder die Täter einen auf einer Stellfläche hinter dem Autohaus abgestellten Dacia Sandero. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich vermutlich über die angrenzenden Bahngleise Zugang zum Gelände und sprangen von einem nahegelegenen Steg aus auf das Fahrzeug. Durch die massive Krafteinwirkung wurde das Dach so stark eingedrückt, dass am Pkw Totalschaden entstand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Autohauses oder der angrenzenden Bahngleise gemacht haben, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0169883/2026 bei der Polizei Jena zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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