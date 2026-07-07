Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Roller entwendet und kurze Zeit später wieder aufgefunden

Weimar/Weimarer Land (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurde in der Weimarer Innenstadt ein angeschlossener E-Roller entwendet. Ein 16-Jähriger hatte seinen E-Roller am Montagabend am Goetheplatz mit einem Faltschloss an einem Gerüst vor der Postbank gesichert. Zwischen 20.35 Uhr und 00.35 Uhr löste ein bislang unbekannter Täter den Roller aus der Sicherung und fuhr mit diesem in Richtung Sophienstiftsplatz davon. Der Geschädigte konnte den entwendeten E-Roller anschließend im Bereich der Heinrich-Heine-Straße orten. Die alarmierten Polizeibeamten fanden das Fahrzeug dort unbeschädigt wieder auf und stellten es sicher. Wer Hinweise zu den Tätern gegen kann, wird gebeten, sich bei der PI Weimar zu melden (03643 882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

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