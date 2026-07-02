Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zum Tag der Polizeiausbildung 2026 der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Wertheim

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Wertheim (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren der Medien,

am Sonntag, 12.07.2026, findet auf dem Areal des Institutsbereichs Ausbildung Wertheim der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg,

John-F.-Kennedy-Straße 30, 97877 Wertheim,

von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr der Tag der Polizeiausbildung statt.

Hierzu sind Sie herzlich eingeladen.

Mit dieser öffentlichen Veranstaltung sollen insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene angesprochen werden, die sich über den Alltag der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst, sowie die verschiedenen Facetten des Polizeiberufs informieren möchten. Zahlreiche Vorführungen, z. B. von Polizeihunden oder Wasserwerfer zeigen die Leistungsfähigkeit der Polizei auf. Als besonderes Highlight werden auch zwei Hubschrauberflüge verlost. Mitmachstationen und Sporttests animieren dazu, selbst aktiv zu werden. Berufsinteressierte erhalten zudem die Gelegenheit, Informationen über den Polizeiberuf entweder von der Einstellungsberatung oder direkt von den Auszubildenden zu erhalten. Insgesamt werden ca. 2.500 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Weitere Details erhalten Sie auf der folgenden Homepage: https://www.karriere-polizei-bw.de/blog/2026/04/24/tag-der-polizeiausbildung-12-juli-2026-in-wertheim/

Über die u. g. Kontaktadresse können Sie zusätzliche Informationen erfragen und sich für die Veranstaltung anmelden.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung bis spätestens Freitag, 10.07.2026.

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