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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Firmengebäude - Werkzeuge entwendet

Weimar/Weimarer Land (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in ein Firmengebäude in der Moskauer Straße in Weimar eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und beschädigten dabei mehrere Türen sowie ein als Tür genutztes Holzbrett. Aus einem Pausenraum wurden anschließend Werkzeuge entwendet. Der Beuteschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Durch die Beschädigungen entstand ein Sachschaden von etwa 400 bis 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Moskauer Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (03643 882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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