PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LKW rammt Ampel

Apolda (ots)

Am Montag, gegen 09:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Sattelzug im Bereich der Alexanderstraße/Reuschelstraße in Apolda an einer Ampelanlage hängengeblieben war und dabei einen Schaden verursacht hatte. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Durch umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte das betreffende Fahrzeug, eine Sattelzugmaschine eines Zirkusunternehmens, auf seiner Fahrt über die B87 und anschließend die A4 in Richtung Jena lokalisiert werden. Polizeikräfte stoppten den Sattelzug schließlich an der Raststätte Teufelstal. Der 52-jährige Fahrer gab an, den Zusammenstoß bemerkt zu haben und anschließend einen Kollegen informiert zu haben, der die Polizei verständigen sollte. Der entstandene Sachschaden an der Lichtzeichenanlage wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 09:55

    LPI-J: Einbruch in Firmengebäude - Werkzeuge entwendet

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Unbekannte sind in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in ein Firmengebäude in der Moskauer Straße in Weimar eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und beschädigten dabei mehrere Türen sowie ein als Tür genutztes Holzbrett. Aus einem Pausenraum wurden anschließend Werkzeuge entwendet. Der ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 09:55

    LPI-J: E-Roller entwendet und kurze Zeit später wieder aufgefunden

    Weimar/Weimarer Land (ots) - In der Nacht zu Dienstag wurde in der Weimarer Innenstadt ein angeschlossener E-Roller entwendet. Ein 16-Jähriger hatte seinen E-Roller am Montagabend am Goetheplatz mit einem Faltschloss an einem Gerüst vor der Postbank gesichert. Zwischen 20.35 Uhr und 00.35 Uhr löste ein bislang unbekannter Täter den Roller aus der Sicherung und fuhr ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 09:55

    LPI-J: Pkw im Straßengraben aufgefunden

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Am Montagabend wurde der Polizei ein verunfallter Pkw zwischen Buchenwald und Hottelstedt gemeldet. Das verschlossene Fahrzeug stand rund 100 Meter hinter dem Ortsausgang Buchenwald auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn und war gegen einen Baum geprallt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Pkw auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Hottelstedt unterwegs. Vermutlich aufgrund nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren