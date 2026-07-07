Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: LKW rammt Ampel

Apolda (ots)

Am Montag, gegen 09:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Sattelzug im Bereich der Alexanderstraße/Reuschelstraße in Apolda an einer Ampelanlage hängengeblieben war und dabei einen Schaden verursacht hatte. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Durch umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte das betreffende Fahrzeug, eine Sattelzugmaschine eines Zirkusunternehmens, auf seiner Fahrt über die B87 und anschließend die A4 in Richtung Jena lokalisiert werden. Polizeikräfte stoppten den Sattelzug schließlich an der Raststätte Teufelstal. Der 52-jährige Fahrer gab an, den Zusammenstoß bemerkt zu haben und anschließend einen Kollegen informiert zu haben, der die Polizei verständigen sollte. Der entstandene Sachschaden an der Lichtzeichenanlage wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

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