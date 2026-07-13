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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Brennendes Auto auf der Murgtalbrücke

Freiburg (ots)

Am Freitag, 10.07.2026, geriet gegen 14:45 Uhr ein BWM auf der A98 zwischen Laufenburg und Murg, auf der Murgtalbrücke, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Am BMW entstand dennoch ein wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand. Die A98 musste für die Lösch - und Bergungsarbeiten für ungefähr zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Fahrbahn in Richtung Bad Säckingen blieb bis zur Instandsetzung der Fahrbahn noch einige Zeit länger gesperrt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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