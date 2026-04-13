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BPOLP Potsdam: Erfolgreiche Inbetriebnahme: Neues digitales Entry/ Exit System an den deutschen Außengrenzen im vollen Wirkbetrieb

BPOLP Potsdam: Erfolgreiche Inbetriebnahme: Neues digitales Entry/ Exit System an den deutschen Außengrenzen im vollen Wirkbetrieb
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Potsdam (ots)

Die schrittweise Einführung des neuen digitalen Entry/ Exit Systems (EES) in Deutschland ist abgeschlossen: Seit dem 10. April ist das Sys-tem bundesweit an Flug- und Seehäfen im vollen Wirkbetrieb. Damit wird der Schutz der europäischen Außengrenzen weiter gestärkt und modernisiert. Alle weiteren Informationen können Sie der angefügten Pressemitteilung entnehmen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeipräsidium
Telefon: (0331) 97 997 9410
Fax: (0331) 97 997 1010
E-Mail: presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell

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