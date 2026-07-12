Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Brände

Aalen (ots)

Fichtenau: Unfall mit verletzten Personen

Am Samstag kam es an der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau zur A7 zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Nissan-Fahrer fuhr auf der L2218 in Richtung Crailsheim und wollte nach links auf die Auffahrt zur Autobahn abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 35-jährigen BMW-Fahrer. Beim Zusammenstoß wurde der Nissan-Fahrer sowie der 41-jährige Beifahrer im BMW schwer verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.

Michelfeld: Brand eines Mülleimers

Am Samstag gegen 19:40 Uhr kam es auf dem Feldweg zwischen Friedhof Michelfeld Richtung Waldfriedhof zu einem Brand. Ein Mülleimer sowie die umliegende Fläche brannte vermutlich aufgrund eines weggeworfenen Einweggrill. Die Feuerwehr Michelfeld war mit 13 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen im Einsatz. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Heckenbrand

Am Samstag gegen 22:30 Uhr kam es zum Brand einer Hecke in der Straße Haläcker. Dieser griff auf eine weitere Hecke über und beschädigte auch eine Garage, bevor er durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der Brand entstand, weil ein Bewohner Asche aus einer Feuerschale unter die Hecke des Wohnhauses kippte. Obwohl der Bewohner die Asche auskühlen lies und zusätzlich mit Wasser befeuchtete entzündete diese sich Stunden später. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

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