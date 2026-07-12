PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Brände

Aalen (ots)

Fichtenau: Unfall mit verletzten Personen

Am Samstag kam es an der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau zur A7 zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Nissan-Fahrer fuhr auf der L2218 in Richtung Crailsheim und wollte nach links auf die Auffahrt zur Autobahn abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 35-jährigen BMW-Fahrer. Beim Zusammenstoß wurde der Nissan-Fahrer sowie der 41-jährige Beifahrer im BMW schwer verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.

Michelfeld: Brand eines Mülleimers

Am Samstag gegen 19:40 Uhr kam es auf dem Feldweg zwischen Friedhof Michelfeld Richtung Waldfriedhof zu einem Brand. Ein Mülleimer sowie die umliegende Fläche brannte vermutlich aufgrund eines weggeworfenen Einweggrill. Die Feuerwehr Michelfeld war mit 13 Einsatzkräften und 2 Fahrzeugen im Einsatz. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Heckenbrand

Am Samstag gegen 22:30 Uhr kam es zum Brand einer Hecke in der Straße Haläcker. Dieser griff auf eine weitere Hecke über und beschädigte auch eine Garage, bevor er durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der Brand entstand, weil ein Bewohner Asche aus einer Feuerschale unter die Hecke des Wohnhauses kippte. Obwohl der Bewohner die Asche auskühlen lies und zusätzlich mit Wasser befeuchtete entzündete diese sich Stunden später. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 09:51

    POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und Brände

    Aalen (ots) - Neresheim: Unfall mit verletztem Radfahrer Am Samstag gegen 13:00 Uhr querte ein 82-jähriger Fahrradfahrer die Landesstraße 1084 aus einem Waldweg zwischen Elchingen und der Anschlussstelle Aalen / Oberkochen zur A7. Hierbei übersah er einen 72-jährigen Pkw-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 850 ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 10:42

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Küchenbrand

    Aalen (ots) - Plüderhausen: Alkoholisiert gegen geparktes Auto gefahren Am Freitagnachmittag gegen 15:10 Uhr befuhr ein 48-Jähriger die Münzenhalde mit seinem PKW Toyota. Aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über sein Auto und stieß gegen einen geparkten PKW Peugeot. Es entstand ein Sachschaden von ca. 18.000 Euro. Der 48-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren