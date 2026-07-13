Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen: Flächenbrand durch Grillschale

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 12.07.2026, gegen 00:10 Uhr wurde dem Polizeirevier Breisach mitgeteilt, dass es in einem Rebgrundstück im Gewann Hahlen zu einem Flächenbrand gekommen sei. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Bötzingen war es den vermeintlichen Brandverursachern weitestgehend gelungen, das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr benetzte dann noch vorsorglich die in Mitleidenschaft gezogene Fläche von ca. 100 qm mit Wasser. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Brand vom Betrieb einer Grillschale ausgegangen. Die Verursacher werden nun beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald zur Anzeige gebracht, da diese gegen das herrschende Feuerverbot im Zusammenhang mit der höchsten Waldbrandgefahrenstufe 5 verstoßen haben. Die Kosten des Feuerwehreinsatzes werden in Rechnung gestellt.

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