LPI-SHL: Falsche Kennzeichen
Suhl (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten am späten Sonntagabend die 20-jährige Fahrerin eines Pkw samt Anhänger in Suhl. Dabei stellten die Polizisten fest, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen auf einen anderen Pkw zugelassen sind. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Anzeige aufgenommen.
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