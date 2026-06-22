Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Imbiss eingebrochen

Immelborn (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag gegen 03:30 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Imbiss in der Barchfelder Straße in Immelborn. Aus dem Inneren entwendeten der/die Unbekannten unter anderem ein Tablet, ein leeres Kassensystem, ein Smartphone sowie drei Flaschen Schnaps. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf über 1.200 Euro geschätzt. Des Weiteren beschädigten die Einbrecher Gegenstände im Innenbereich. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch, verdächtigen Personen oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0154245/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

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