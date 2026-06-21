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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahranfängerin unter Cannabiseinfluss am Steuer

Geisa (ots)

Am Samstagmorgen, den 20.06.2026, gegen 03:00 Uhr, wurde eine 19-jährige Fahrerin auf einer Landstraße bei Bremen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der verdachtsunabhängigen Kontrolle wurden die eingesetzten Beamten misstrauisch. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde die Fahranfängerin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei weist darauf hin, dass der Konsum von Cannabis die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen kann. Für Cannabis am Steuer gilt ein gesetzlicher Grenzwert von 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Insbesondere bei regelmäßigem oder intensivem Konsum reichen die häufig genannten 24 Stunden Abstinenz vor Fahrtantritt oftmals nicht aus, um den Grenzwert sicher zu unterschreiten. Die Polizei warnt daher eindringlich vor dem Führen von Fahrzeugen unter dem Einfluss von Cannabis.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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