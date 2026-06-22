LPI-SHL: Landespolizeiinspektion Suhl jetzt mit eigenem WhatsApp-Kanal
LPI Suhl (ots)
Die Landespolizeiinspektion Suhl startet am heutigen Montag (22.06.2026) mit einem eigenen WhatsApp-Kanal. Euch erwarten unter anderem aktuelle Meldungen zu Verkehrsunfällen oder Polizeieinsätzen, Vermisstenfahndungen, Sicherheits- und Präventionstipps oder Veranstaltungshinweise aus den Bereichen Suhl, Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen und dem südlichen Wartburgkreis. Unter folgendem Link erreicht ihr direkt den Kanal der Landespolizeiinspektion Suhl: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7lOTjE50UgWCyiBb1U. Weitere Informationen und den direkten Zugang zu allen WhatsApp-Kanälen der Thüringer Polizei findet ihr auch im Internet unter https://polizei.thueringen.de/polizei/landespolizeidirektion/wh atsapp-kanaele.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
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