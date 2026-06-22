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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Landespolizeiinspektion Suhl jetzt mit eigenem WhatsApp-Kanal

LPI-SHL: Landespolizeiinspektion Suhl jetzt mit eigenem WhatsApp-Kanal
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LPI Suhl (ots)

Die Landespolizeiinspektion Suhl startet am heutigen Montag 
(22.06.2026) mit einem eigenen WhatsApp-Kanal. 

Euch erwarten unter anderem aktuelle Meldungen zu Verkehrsunfällen 
oder Polizeieinsätzen, Vermisstenfahndungen, Sicherheits- und 
Präventionstipps oder Veranstaltungshinweise aus den Bereichen Suhl, 
Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen und dem südlichen 
Wartburgkreis.

Unter folgendem Link erreicht ihr direkt den Kanal der 
Landespolizeiinspektion Suhl: 
https://whatsapp.com/channel/0029Vb7lOTjE50UgWCyiBb1U.

Weitere Informationen und den direkten Zugang zu allen 
WhatsApp-Kanälen der Thüringer Polizei findet ihr auch im Internet 
unter https://polizei.thueringen.de/polizei/landespolizeidirektion/wh
atsapp-kanaele.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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