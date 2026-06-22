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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Abbiegen

Neidhartshausen (ots)

Ein 69-jähriger Autofahrer bog Sonntagnachmittag von der Wilhelm-Löber-Straße in Neidhartshausen nach links auf die B285 ab. Dabei übersah er eine 24-jährige in Richtung Dermbach fahrende vorfahrtsberechtigte Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß bei dem die Frau, sowie ihre 16-jährige Mitfahrerin schwer und ein 19-jähriger Mitfahrer leicht verletzt wurden. Auch der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten kamen ins Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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