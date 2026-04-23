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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen

Haßloch/Deidesheim (ots)

Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei wurden im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Haßloch am Donnerstag zwei größere Verkehrskontrollen durchgeführt. Zunächst wurden von 09.30 bis 12.00 Uhr Verkehrsteilnehmer in der Appengasse in Deidesheim in Höhe der IGS Deidesheim überprüft. Bei ca. 30 kontrollierten Fahrzeugen und deren Fahrzeugführern wurden nur wenige Verstöße oder Mängel festgestellt. Neben zwei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten wurde ein Mängelbericht wegen nicht mitgeführten Verbandskastens und eine Kontrollaufforderung wegen nicht mitgeführter Dokumente ausgestellt. In der Zeit von 12.45 bis 14.00 Uhr wurde dann eine kombinierte Verkehrs-/Geschwindigkeitskontrolle im westlichen Bereich der Moltkestraße in Haßloch durchgeführt. Dabei wurden 11 Geschwindigkeitsverstöße geahndet, der schnellste Verkehrsteilnehmer war bei erlaubten 30 km/h mit 50 km/h unterwegs. Darüber hinaus stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten eine Kontrollaufforderung wegen nicht mitgeführter Dokumente aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Hr. Schramm
Telefon: 06324-933-2602
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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