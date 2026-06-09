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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerverletzter nach Unfall auf L 222 bei Barsbüttel

Ratzeburg (ots)

09.06.2026 | Kreis Stormarn | 08.06.2026 - Barsbüttel

Gestern Mittag soll es auf der L 222 bei Barsbüttel zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Dabei habe sich ein Unfallbeteiligter schwere Verletzungen zugezogen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sollen gegen 11:45 Uhr ein Pkw- und ein Kradfahrer auf der Stellauer Hauptstraße (L 222) in Fahrtrichtung Braak unterwegs gewesen sein. Direkt vor beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen soll eine Audi-Fahrerin gefahren sein, die nach rechts auf einen Feldweg abgebogen sei. In der Folge soll der hinter dem Audi fahrenden 28-jährige deutsche Mercedes-Benz-Fahrer aus Barsbüttel zum Überholen angesetzt haben, ebenso wie der nachfolgende 78-jährige Kradfahrer aus dem Kreis Stormarn. Es soll dabei zu einer Berührung zwischen dem Mercedes und der Honda gekommen sein. Der Kradfahrer sei anschließend nach links von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Er kam im Straßengraben schwerverletzt zum Erliegen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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