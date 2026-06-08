Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verdacht der Brandstiftung

Feuer bei Discounter in Wohltorf

Ratzeburg (ots)

08.06.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 06.06.2026 - Wohltorf

Samstagabend sei es in Wohltorf im Kreis Herzogtum Lauenburg zu einem Brand bei einem Discounter gekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 06.06.2026 gegen 19:20 Uhr soll es aus bislang ungeklärter Ursache im Außenbereich eines Lebensmittelgeschäfts in der Großen Straße in Wohltorf zu einem Feuer gekommen sein. Am Gebäude entstand Sachschaden in aktuell noch unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitete die Ermittlungen ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann eine mögliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Gesucht werden nun Zeugen, die möglicherweise rund um den Brandort Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Reinbek telefonisch unter 040/7277070 sowie per Mail über reinbek.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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