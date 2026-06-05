Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ratzeburg (ots)

05.06.2026 | Kreis Stormarn | 03.06.2026 - Oststeinbek

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Bereits am Mittwochabend soll es in der Ziegeleistraße in Oststeinbek zu einem Wohungseinbruchsdiebstahl sowie zu einem versuchten schweren räuberischen Diebstahl gekommen sein. Einen Bewohner soll es gelungen sein den Einbrecher auf frischer Tat zu schnappen und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festzuhalten.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen soll ein Bewohner einer Kellerwohnung in einem Mehrfamilienhaus gegen 23.10 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen haben. Als er diesen nachgegangen sei, soll er auf einen ihm unbekannten Mann in seiner Wohnung getroffen sein, der Gegenstände des Bewohners bereits an sich genommen haben soll. Es sei dem Geschädigten gelungen den auf fischen Tat entdeckten Einbrecher an einer angestrebten Flucht zu hindern und ihn festzuhalten bis zum Eintreffen der verständigten Polizeibeamten. Diese trafen wenig später ein und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Es handelt es hierbei um einen 22-jährigen Mann aus Hamburg (deutscher Staatsangehöriger).

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Hamburger über eine nicht verschlossene Eingangstür in die Wohnräume des Geschädigten eingedrungen sein. Dort soll er dann die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht und kleinere elektronische Geräte an sich genommen haben, bis er vom Bewohner entdeckt und festgehalten wurde.

Während der Tatausführung soll der 22-Jährige zudem drei Stichwaffen mit sich geführt haben. Diese wurden sichergestellt.

Zudem stand der Tatverdächtige unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,4 Promille. Der Konsum von Marihuana sei eingeräumt worden. Daraufhin ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde der Hamburger aufgrund fehlender Haftgründe nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecher der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

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