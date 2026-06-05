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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfallbeteiligten gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

05.06.2026 | Kreis Stormarn | 30.05.2026 - Todendorf

Bereits am vergangenen Donnerstag (30.05.2026) gegen 17.10 Uhr soll es auf der A1 in Fahrtrichtung Lübeck, kurz hinter der Raststätte Buddikate zu einem Verkehrsunfall gekommen sein. Ein beteiligter Fahrzeugführer entfernte sich unerkannt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 29-jähriger Lübecker mit seinem weißen VW Golf auf der A1 von Hamburg in Fahrtrichtung Lübeck unterwegs gewesen sein. Er sei dabei auf dem linken von drei Fahrstreifen gefahren. Kurz hinter der Raststätte Buddikate-Ost soll ihn ein schwarzer Mercedes-Kombi unter Benutzung des mittleren Fahrstreifens rechts überholt haben. Als der Mercedes auf gleicher Höhe mit dem Lübecker gewesen sei, soll dieser bereits auf den linken Fahrstreifen gelenkt worden sein. Dabei hätte es eine Berührung beider Fahrzeuge gegeben.

Der schwarze Mercedes-Kombi habe dann unvermittelt seine Fahrt weiter in Fahrtrichtung Lübeck fortgesetzt.

Das Fahrzeug des 29-Jährigen weist im vorderen rechten Bereich eine Beschädigung auf.

Die ermittelnden Beamten des Polizei-Autobahnreviers Bad Oldesloe suchen nun nach Zeugen des Vorfalles sowie nach dem beteiligten Fahrer des schwarzen Mercedes Kombi. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04531/17060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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