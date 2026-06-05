Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kontrolle von Gefahrguttransporten

Ratzeburg (ots)

05.06.2026 | Kreis Stormarn| 04.06.2026 - BAB 1/ Siek

Gestern (04. Juni 2026)) führten Beamte aus mehreren Polizeidirektionen sowie des BALM eine Gefahrgutkontrolle auf der Bundesautobahn 1 auf dem Parkplatz Ellerbrook zwischen den Anschlussstellen Ahrensburg und Stapelfeld durch.

In der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 15.00 Uhr kontrollierten die 32 Kontrollkräfte insgesamt 58 Fahrzeuge. Neben der Kontrolle von Lenk- und Ruhezeiten, Ladungssicherung, den technischen Zuständen der Fahrzeuge und der Qualifikation der Fahrer wurden die Transporte insbesondere nach dem Gefahrgutrecht überprüft.

22 Gütertransporte wurden beanstandet, hiervon 10 gefahrgutrechtlich. Hinzu kamen diverse Verstöße nach dem Fahrpersonalrecht was die Einhaltung der Lenk-und Ruhezeiten betraf. Drei Transporter wiesen technische Mängel auf, wie z.Bsp. einen defekte Bremsanlage oder auch eine lockere Verschraubung an der Sattelplatte. Während zwei dieser Transporte die Auflage erhielten eine nahegelegene Werkstattselbstständig anzufahren, wurde der dritte Gefahrguttransporter direkt von den Beamten dorthin begleitet. Nur so konnte sichergestellt werden, dass eine Weiterfahrt erst nacheiner Untersuchung des Fahrzeuges durch einen Sachverständigen erfolgte. Beanstandet wurden aber auch fehlerhafte und fehlende Dokumente, fehlende Ausrüstung und mangelhafte Ladungssicherung. Drei Fahrzeugführer besserten vor Ort nach und sicherten ihre Ladung nun so, dass eine Weiterfahrt möglich wurde. Für zwei Gefahrguttransporte endete die Fahrt allerdings an Ort und Stelle.

Solche Spezialkontrollen sind wichtig zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.

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