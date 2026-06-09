Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: 12-jähriger Radfahrer von Auto angefahren

Ratzeburg (ots)

09.06.2026 | Kreis Stormarn | 08.06.2026 - Glinde

Gestern Abend soll es im Willinghusener Weg in Glinde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem radfahrendem Kind gekommen sein. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer soll sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.

Ein 12-jähriger Fahrradfahrer soll gegen 17:30 Uhr auf dem kombinierten Geh- und Radweg im Willinghusener Weg in Fahrtrichtung Barsbüttel unterwegs gewesen sein. In gleiche Richtung sei auch das am Unfall beteiligte Fahrzeug, ein Renault Captur, gefahren. Im Bereich einer Grundstückszufahrt soll der Pkw nach rechts abgebogen sein und dabei den kombinierten Geh-und Radweg überfahren haben. Dort sei es dann Zusammenstoß zwischen dem Renault und dem Fahrradfahrer gekommen.

Der 12-jährige Junge aus dem Kreis Stormarn sei daraufhin gestürzt und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Renault soll seine Fahrt unerlaubt fortgesetzt haben.

Dank eines aufmerksamen Zeugen erlangten die Beamten Hinweise auf den unfallbeteiligten Fahrzeugführer. Es soll sich dabei um einen 34-jährigen Deutschen aus dem Kreis Stormarn gehandelt haben. Die Beamten der Polizeistation Glinde führen nun die weiteren Ermittlungen.

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