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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch bei Pharmaunternehmen

Ratzeburg (ots)

08.06.2026 | Kreis Stormarn | 06.06.2026 - Bad Oldesloe

In der Nacht von Freitag auf Samstag soll es in Bad Oldesloe zu einem Einbruch bei einem Arzneimittelunternehmen gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 06.06.2026 gegen 03:15 Uhr kam es in der Lily-Braun-Straße in Bad Oldesloe zu einem Polizeieinsatz, nachdem bei einem dort ansässigen Pharmaunternehmen ein Einbruchalarm ausgelöst worden sein soll. Nach derzeitigem Erkenntnisstand seien Unbekannte gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Anschließend konnten diese unerkannt entkommen, noch bevor die Polizei eintraf. Ob die Tatverdächtigen tatsächlich etwas entwendet haben, ist derzeit noch unklar. Die genaue Höhe des Sach- und möglichen Stehlgutschadens ist dementsprechend noch unbekannt.

Gesucht werden nun Zeugen, die zur genannten Zeit im Nahbereich möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bad Oldesloe telefonisch unter 04531/5010 sowie per Mail über badoldesloe.ki@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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