Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachen aus dem Haus geklaut

Suhl (ots)

Sonntag zwischen 02:00 Uhr und 06:30 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Weidbergstraße in Suhl ein. Es wurden unter anderem Bargeld, eine Bankkarte, ein Mobiltelefon und Kopfhörer entwendet. Der Geschädigte, der sich im Tatzeitraum schlafend in der Wohnung befand, bemerkte den Diebstahl am Morgen und alarmierte die Polizei. Die Polizisten sicherten Spuren und suchen Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem/den Täter(n) geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0154246/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

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