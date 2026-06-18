Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Imbiss am Haselbacher See (ST/0150937/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Unbekannte Täter verschafften sich in den frühen Morgenstunden des 09.06.2026 gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss am Haselbacher See. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Fenster aufgehebelt, um in einen Holzanbau des Imbisses "Zur Kogge" zu gelangen. Anschließend öffneten die Täter gewaltsam eine Gefriertruhe und entwendeten Lebensmittel im Wert von rund 100 Euro. Zudem wurde eine Überwachungskamera im Außenbereich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise entgegen. (KB)

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