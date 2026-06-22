LPI-SHL: Gartenhaus-Einbruch
Suhl (ots)
In der Zeit vom 05.06.2026 bis Sonntagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Gartenhaus (Bungalow) auf einem Grundstück in der Judithstraße in Suhl. Nacj derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0154486/2026 entgegen.
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