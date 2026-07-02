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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kupferkabel - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Kalbach. Zwischen Dienstagabend (30.06.), 18 Uhr, und Mittwochfrüh (01.07.), 6 Uhr, entwendeten Unbekannte von einer Baustelle in der Mottener Straße im Ortsteil Uttrichshausen mehrere Meter Kupferkabel. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu auffällig verhaltenden Personen und Fahrzeugen im Bereich der genannten Baustelle geben können, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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