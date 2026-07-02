POL-OH: Diebstahl von Kupferkabel - Zeugen gesucht
Fulda (ots)
Kalbach. Zwischen Dienstagabend (30.06.), 18 Uhr, und Mittwochfrüh (01.07.), 6 Uhr, entwendeten Unbekannte von einer Baustelle in der Mottener Straße im Ortsteil Uttrichshausen mehrere Meter Kupferkabel. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu auffällig verhaltenden Personen und Fahrzeugen im Bereich der genannten Baustelle geben können, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.
(Jonas Trabert)
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