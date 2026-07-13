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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Verkehrsunfall nach Streit

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag, 11.07.2026, gegen 16:50 Uhr wurden zwei jüngere Männer französischer Staatsangehörigkeit vom Personal aus dem Breisacher Waldschwimmbad verwiesen, da sie sich vermutlich aufgrund Alkoholisierung nicht an die bestehenden Regeln halten wollten. Außerhalb des Schwimmbades gerieten die beiden Männer dann untereinander in Streit und in ein gegenseitiges Gerangel, weshalb die Polizei verständigt wurde. Die Streithähne entfernten sich noch vor dem Eintreffen der Polizeistreife mit einem Pkw und stießen in der Rheinuferstraße im Bereich der Möhlinbrücke mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer zusammen. Beide Insassen sowohl im unfallverursachenden Fahrzeug als auch im weiteren Fahrzeug wurden durch die Wucht des Aufpralles leicht verletzt. Der Beifahrer im Verursacherfahrzeug zeigte sich derart aggressiv und renitent, dass er von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und eingesperrt werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 65.000 Euro. Außerdem wurde ein Laternenmast beschädigt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Breisach wird bei der Staatsanwaltschaft Freiburg unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung eine Anzeige vorlegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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