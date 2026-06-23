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Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Versuchter Kabeldiebstahl - Hubschrauber lokalisiert Trio

Duisburg (ots)

Eine Sicherheitsfirma verständigte in der Nacht zu Montag (22. Juni, 02:05 Uhr) die Polizei, weil die Stromversorgung an einer Kamera einer Videoanlage einer Baustelle an der Straße Am Rangierbahnhof unterbrochen worden war und verdächtig wirkte.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, ergriff ein Trio die Flucht, das sich widerrechtlich Zutritt zum Baustellengelände verschafft hatte. Weil die Täter einen zu großen Abstand hatten, alarmierten die Polizisten neben den Fahndungsmaßnahmen unterstützend die Hubschrauberstaffel. Die Beamten im Hubschrauber meldeten den uniformierten Kräften am Boden, dass sich die Drei zwischen der Straße Am Rangierbahnhof und der Frau-Waas-Straße befinden - sie wurden dort angetroffen und sind 19, 23 und 24 Jahre alt.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass das Trio auf dem Baustellengelände den Fokus auf Stromkabel gelegt hatte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter am Amtsgericht Duisburg fernmündlich Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen aller Tatverdächtigen. Die Beamten vollstreckten die Beschlüsse bei dem 24-Jährigen von der Gerhart-Hauptmann-Straße, bei dem 19-Jährigen von der Hochfelder Straße und bei dem 23-Jährigen von der Kronprinzenstraße in Moers - stellten jedoch nichts sicher. Nun müssen sich die Tatverdächtigen mit Strafverfahren auseinandersetzen.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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