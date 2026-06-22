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Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Mann belästigt Mädchen an Bushaltestelle

Duisburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (21. Juni, 14:10 Uhr) hat ein 45-Jähriger eine 15-Jährige im Bereich einer Bushaltestelle am Harry-Epstein-Platz sexuell belästigt. Er sprach das Mädchen zunächst an und berührte sie dann mehrfach gegen ihren Willen an Arm und Oberschenkel. Zeugen informierten schließlich die Polizei, die den Mann mit auf die Wache nahm.

Weil er mutmaßlich Alkohol getrunken hatte, wurde ihm auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg und richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Da er zuletzt mehrfach wegen ähnlich gelagerter Delikte rund um den Bahnhof auffiel, wird der 45-Jährige im Laufe des Montags (22. Juni) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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