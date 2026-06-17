Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Kall (ots)

Am gestrigen Dienstag gegen 15.10 Uhr befuhr ein 16-jähriger Kradfahrer aus Blankenheim die Landtraße 22 von Kall-Steinfeld kommend in Fahrtrichtung Kall-Urft.

Eingangs einer dortigen Linkskurve kam der Jugendliche nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte entlang der Leitplanke. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte.

Ein hinter ihm fahrender 16-jähriger Kradfahrer aus Nettersheim bemerkte den Sturz und leitete nach eigenen Angaben eine Notbremsung ein.

Dabei blockierte vermutlich das Vorderrad seines Krades, wodurch auch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zu Boden stürzte.

Beide Jugendlichen wurden bei den Unfällen verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

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