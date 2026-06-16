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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Durchsuchungen in Euskirchen: Drogen und Waffen sichergestellt

Euskirchen (ots)

Im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis hat die Kriminalpolizei Euskirchen am heutigen Dienstagmorgen (16. Juni) einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Bonn vollstreckt.

Die Maßnahmen richteten sich gegen einen 32-jährigen Mann aus Euskirchen.

Durchsucht wurden sowohl die Wohnung des Beschuldigten als auch von ihm betriebene Geschäftsräume in der Kapellenstraße in Euskirchen.

An dem Einsatz waren Zielfahnder der Kreispolizeibehörde Euskirchen beteiligt. Zudem kam ein Drogenspürhund zum Einsatz. Im Zuge der Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte Betäubungsmittel in nicht geringer Menge fest. Darüber hinaus wurden Waffen aufgefunden und sichergestellt.

Weitere Beweismittel wurden sichergestellt, die nun ausgewertet werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Euskirchen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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