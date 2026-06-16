Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vandalismus auf Firmengelände - Vier Linienbusse beschädigt

Mechernich (ots)

Unbekannte haben auf dem Gelände eines Verkehrsunternehmens in der Straße "Peterheide" in Mechernich erheblichen Sachschaden verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter im Zeitraum von Mittwoch (10. Juni), 0 Uhr, bis Montag (15. Juni), 8 Uhr, auf das Firmengelände.

Dort wurden insgesamt vier Kraftomnibusse beschädigt. Die Unbekannten zerstörten mehrere Fahrzeugscheiben, entleerten Feuerlöscher im Innenraum der Busse, rissen Sitze heraus und verursachten weitere Beschädigungen. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Eurobereich beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße "Peterheide" gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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