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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kostenlose Verwiegeaktion für Wohnmobile, Wohnwagen und Anhänger

POL-EU: Kostenlose Verwiegeaktion für Wohnmobile, Wohnwagen und Anhänger
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Euskirchen (ots)

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen bietet am Mittwoch, 8. Juli 2026, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr eine kostenlose Verwiegeaktion an.

Die Veranstaltung findet auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks (THW), Otto-Lilienthal-Straße 21 in 53879 Euskirchen, statt.

Das Angebot richtet sich an Besitzerinnen und Besitzer von Wohnmobilen, Wohnwagen, SUVs, Vans, Pkw mit Anhängern sowie sonstigen Anhängergespannen. Ziel der Aktion ist es, Fahrzeugführende für die Risiken von Überladung zu sensibilisieren und über sicheres Reisen zu informieren.

Für die Verwiegung werden die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) des Zugfahrzeugs sowie des Anhängers beziehungsweise des Wohnmobils benötigt.

Neben der Verwiegung stehen Mitarbeitende des Verkehrsdienstes und der Verkehrsunfallprävention für Fragen rund um die Themen Ladungssicherung, Überladung, Bremswege, Übermüdung, Rettungsgasse, Verbandskasten und Ladelücken zur Verfügung.

Die Teilnahme ist kostenlos. Ausschließliches Ziel der Veranstaltung ist die Prävention und Information. Festgestellte Verstöße, beispielsweise eine Überladung des Fahrzeugs, werden im Rahmen der Aktion nicht geahndet.

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen lädt alle Interessierten herzlich ein, das Angebot zu nutzen und sich umfassend zum sicheren Reisen und Transportieren zu informieren.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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