Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Auffahrunfall auf der Trasse mit zwei Bussen - mehrere Verletzte

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Oberhausen (ots)

Die Feuerwehr Oberhausen wurde am heutigen Abend um 22:13 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Trasse in Höhe der Feuerwache an der Brücktorstraße alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten einen Auffahrunfall zwischen zwei Bussen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein Bus der Oberhausener Verkehrsbetriebe auf einen vorausfahrenden Bus, ebenfalls von den Oberhausener Verkehrsbetrieben, auf. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich insgesamt 22 Personen in den Fahrzeugen. Alle Betroffenen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst gesichtet. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt, davon fünf leicht und eine mittelschwer. Die Verletzten wurden medizinisch versorgt und anschließend in Krankenhäuser in Oberhausen und Bottrop transportiert. Die Feuerwehr Oberhausen rückte mit drei Hilfeleistungslöschfahrzeugen, vier Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie dem Führungsdienst aus. Neben der medizinischen Versorgung stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher und trennte die Fahrzeugbatterien beider Busse. Die Oberhausener Verkehrsbetriebe schalteten die Trasse vorsorglich stromlos. Der Einsatz konnte nach etwa einer Stunde beendet werden. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberhausen im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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