Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 19-Jähriger von zwei Männern geschlagen und getreten

Kall (ots)

Am späten Montagabend (15. Juni) wurde ein 19-jähriger Mann aus dem Kreis Düren Opfer einer Körperverletzung in der Straße "Grünweg" in Kall.

Der 19-Jährige hielt sich gegen 23.50 Uhr gemeinsam mit einer Zeugin vor einem Wohnhaus auf. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Pkw zunächst langsam an dem Haus vorbei und hielt anschließend in der Nähe an. Nachdem die Fahrzeugscheinwerfer ausgeschaltet worden waren, stiegen zwei männliche Personen aus dem Fahrzeug aus.

Einer der Männer soll unvermittelt auf den Geschädigten zugegangen sein und ihm ohne Vorwarnung mit der rechten Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend schlug der Tatverdächtige mehrfach auf den 19-Jährigen ein und traf ihn dabei im Gesicht sowie am Oberkörper.

Im weiteren Verlauf wurde der 19-Jährige durch die Büsche eines Vorgartens bis auf den Gehweg vor dem Wohnhaus gezogen. Dort soll der Angreifer weiter mit Schlägen und Tritten auf den am Boden liegenden Mann eingewirkt haben. Die zweite männliche Person hielt sich währenddessen in einiger Entfernung auf und beobachtete das Geschehen.

Nach der Tat stiegen beide Männer wieder in den Pkw und flüchteten von der Örtlichkeit.

Der 19-Jährige wurde durch die Schläge und Tritte verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zur Tat, zu den beteiligten Personen oder zu dem verwendeten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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