Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 13-Jährige vermisst - Wer hat sie gesehen?

Gelsenkirchen (ots)

Bei der Suche nach einer vermissten 13-Jährigen bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zuletzt war das Mädchen am Freitagmittag, 5. Juni 2026, an der Essener Straße in Gelsenkirchen-Horst gesehen worden. Dort stieg sie in das Fahrzeug eines Bekannten, mit welchem die beiden die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließen. Die Vermisste ist circa 1,70 Meter groß und schlank.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Mädchens machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 0209 365 8212, an die Kriminalwache unter 0209 365 8240 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160. Ein Foto und die Beschreibung der Vermissten finden Sie unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/205975.

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