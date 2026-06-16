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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kupferbleche vom Swister Turm entwendet

Weilerswist (ots)

Unbekannte haben am Swister Turm in der Straße Am Swisterberg in Weilerswist Kupferbleche entwendet und dabei Sachschaden verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen Freitag (12. Juni), 0 Uhr und Samstag (13. Juni), 8 Uhr.

Der Turm verfügt über ein Vordach, das mit Dachschindeln gedeckt ist und an beiden Seiten durch Kupferbleche abgeschlossen wird. Bei der Feststellung der Tat wurde festgestellt, dass die Dachschindeln von den Abschlüssen entfernt worden waren. Zudem wurden die Kupferbleche auf beiden Seiten entwendet.

Aufgrund der beidseitigen Beschädigungen kann ein witterungsbedingter Schaden ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Swister Turms beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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