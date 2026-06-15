Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorrad- und Geschwindigkeitskontrollen im Südkreis - mehrere Fahrverbote zu erwarten

Kreis Euskirchen (ots)

Am Samstag (13. Juni) wurden im Südkreis gezielte Motorradkontrollen durchgeführt.

Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag auf der Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten sowie der Verkehrssicherheit auf kurvenreichen Strecken.

Insgesamt wurden acht Kradfahrer sowie zwei Pkw-Fahrer festgestellt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten. In diesen Fällen ist mit entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie Fahrverboten zu rechnen.

Besonders auffällig waren zwei Verkehrsteilnehmer auf der Landstraße 167:

Ein 43-jähriger niederländischer Kradfahrer auf einer Aprilia wurde mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Er entrichtete vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.400 Euro und konnte seine Fahrt im Anschluss fortsetzen.

Nur wenige Kilometer schneller war ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Viersen mit einem BMW unterwegs. Dieser wurde mit 164 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Ihn erwarten ebenfalls ein Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Die Polizei Euskirchen weist erneut darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr darstellt und insbesondere auf kurvigen Landstraßen ein erhebliches Gefahrenpotenzial birgt.

Die Kontrollen werden fortgesetzt.

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