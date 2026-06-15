Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Praxis

Zülpich (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (11. Juni), 16 Uhr, bis Freitag (12. Juni), 7 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Praxis an der Bonner Straße in Zülpich einzudringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Unbekannten, die Eingangstür gewaltsam aufzureißen. Das Eindringen in die Räumlichkeiten gelang jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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