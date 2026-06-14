Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Frau zwischen zwei PKW eingeklemmt

53879 Euskirchen (ots)

Am 13. Juni befuhr eine 63-jährige Frau aus Weilerswist mit ihrem PKW um 11.20 Uhr die Erftbleiche in Euskirchen. Als ihr eine Arbeitskollegin mit einem PKW entgegenkam, hielt die Frau am Fahrbahnrand, stieg aus und ging zur Fahrerseite des entgegenkommenden PKW, um mit der Kollegin zu sprechen. Zuvor vergaß sie jedoch, ihren Wagen gegen Wegrollen zu sichern. Ihr PKW setzte sich in Bewegung und klemmte die Frau zwischen den beiden Fahrzeugen ein. Die Unfallbeteiligte wurde hierbei leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden PKW entstand Sachschaden. Es wurde eine Verkehrsunfallanzeige gefertigt.

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