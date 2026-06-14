Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Planenschlitzer auf LKW-Parkplatz

53919 Weilerswist (ots)

In der Nacht vom 12. auf den 13. Juni wurde ein 35-jähriger LKW-Fahrer aus Usbekistan, der in seinem Führerhaus schlief, gegen 02.00 Uhr durch Geräusche neben seinem Sattelzug geweckt. Er stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz im Industriegebiet von Weilerswist. Als er aus dem Seitenfenster schaute bemerkte er 5 Männer, die zwischen seinem und dem neben ihm befindlichen Sattelauflieger standen. Die Männer hatten die Plane des anderen Aufliegers aufgeschnitten und waren damit beschäftigt die Ladung vom Auflieger zu entwenden. Als die Männer bemerkten, dass sie beobachtet wurden, drohte einer von ihnen dem LKW-Fahrer mit einem Messer. Der Mann gab ihm zu verstehen, dass er nichts unternehmen und in seinem Führerhaus bleiben soll. Der verängstigte LKW-Fahrer verließ erst am frühen Morgen sein Führerhaus um die Polizei zu verständigen. Er konnte lediglich angeben, dass die Tatverdächtigen zwischen 30 und 35 Jahre alt und alle dunkel gekleidet waren. Es wurden insgesamt 19 Paletten mit Rasierklingen und Zahnreinigungsmaterial entwendet. Eine Strafanzeige wurde gefertigt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

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