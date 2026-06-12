Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer bei Unfall verletzt

Blankenheim-Freilingen (ots)

Am Donnerstag (11. Juni) kam es um 18.11 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Blankenheim-Freilingen.

Ein 35-jähriger Mann aus Hellenthal befuhr mit seinem Pkw die Blankenheimer Straße in Fahrtrichtung Lommersdorfer Straße.

Er beabsichtigte in der Einmündung Blankenheimer Straße/Alter Bach zu wenden, um anschließend die Blankenheimer Straße in Fahrtrichtung Bundesstraße 258 zu befahren. Während dem Wenden ließ der 35-Jährige zunächst einen Pkw die Einmündung passieren und bog dann auf die Blankenheimer Straße ab. Hierbei übersah er einen 17-jährigen Kradfahrer.

Es kam zur Kollision.

Der 17-jährige Blankenheimer wurde schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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