PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer bei Unfall verletzt

Blankenheim-Freilingen (ots)

Am Donnerstag (11. Juni) kam es um 18.11 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Blankenheim-Freilingen.

Ein 35-jähriger Mann aus Hellenthal befuhr mit seinem Pkw die Blankenheimer Straße in Fahrtrichtung Lommersdorfer Straße.

Er beabsichtigte in der Einmündung Blankenheimer Straße/Alter Bach zu wenden, um anschließend die Blankenheimer Straße in Fahrtrichtung Bundesstraße 258 zu befahren. Während dem Wenden ließ der 35-Jährige zunächst einen Pkw die Einmündung passieren und bog dann auf die Blankenheimer Straße ab. Hierbei übersah er einen 17-jährigen Kradfahrer.

Es kam zur Kollision.

Der 17-jährige Blankenheimer wurde schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 14:00

    POL-EU: Sachbeschädigungen

    Kall (ots) - Unbekannte haben zwischen dem 5. und 11. Juni mehrere Gegenstände auf dem Gelände des Bauhofes in Kall beschädigt. Die Frontscheibe einer Kehrmaschine war komplett zersplittert und es wurden Kabel herausgerissen. Im gleichen Gebäude wurde ein Fenster augenscheinlich eingeworfen. Im benachbarten Gebäudekomplex wurde ein Rolltor beschädigt und lag im Eingang. Auch hier wurden zahlreiche Scheiben eingeworfen. Zudem wurden vorher offenbar verschlossene Türen ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 14:00

    POL-EU: Mehrere Diebstähle

    Euskirchen (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 10. Juni (18 Uhr), und Donnerstag, 11. Juni (5.30 Uhr), kam es in der Alfred-Nobel-Straße in Euskirchen zu mehreren Diebstählen. Unbekannte entwendeten den Frontschutzbügel samt Kennzeichen von einem Lkw. Aus drei anderen Lkw wurden insgesamt circa 2.500 Liter Diesel-Kraftstoff entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 12:54

    POL-EU: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Haftbefehle vollstreckt

    Kall (ots) - Am Mittwoch (10. Juni 2026) kontrollierten Polizeibeamte gegen 18 Uhr auf dem Siemensring in Kall einen 38-jährigen Pkw-Fahrer aus Schleiden. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann ein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug führte, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei der anschließenden Überprüfung der Person wurde zudem bekannt, dass gegen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren