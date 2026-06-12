Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Kradfahrer bei Unfall verletzt
Blankenheim-Freilingen (ots)
Am Donnerstag (11. Juni) kam es um 18.11 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Blankenheim-Freilingen.
Ein 35-jähriger Mann aus Hellenthal befuhr mit seinem Pkw die Blankenheimer Straße in Fahrtrichtung Lommersdorfer Straße.
Er beabsichtigte in der Einmündung Blankenheimer Straße/Alter Bach zu wenden, um anschließend die Blankenheimer Straße in Fahrtrichtung Bundesstraße 258 zu befahren. Während dem Wenden ließ der 35-Jährige zunächst einen Pkw die Einmündung passieren und bog dann auf die Blankenheimer Straße ab. Hierbei übersah er einen 17-jährigen Kradfahrer.
Es kam zur Kollision.
Der 17-jährige Blankenheimer wurde schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -
Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209
E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de
Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell