Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sachbeschädigungen

Kall (ots)

Unbekannte haben zwischen dem 5. und 11. Juni mehrere Gegenstände auf dem Gelände des Bauhofes in Kall beschädigt.

Die Frontscheibe einer Kehrmaschine war komplett zersplittert und es wurden Kabel herausgerissen. Im gleichen Gebäude wurde ein Fenster augenscheinlich eingeworfen.

Im benachbarten Gebäudekomplex wurde ein Rolltor beschädigt und lag im Eingang. Auch hier wurden zahlreiche Scheiben eingeworfen.

Zudem wurden vorher offenbar verschlossene Türen gewaltsam geöffnet und wiesen Hebelspuren auf.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

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