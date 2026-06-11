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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Haftbefehle vollstreckt

Kall (ots)

Am Mittwoch (10. Juni 2026) kontrollierten Polizeibeamte gegen 18 Uhr auf dem Siemensring in Kall einen 38-jährigen Pkw-Fahrer aus Schleiden.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann ein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug führte, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Bei der anschließenden Überprüfung der Person wurde zudem bekannt, dass gegen den 38-Jährigen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Aachen vorlagen. Die offenen Forderungen beliefen sich insgesamt auf rund 1.400 Euro.

Da der Mann die geforderte Summe zunächst nicht begleichen konnte, wurde er vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Schleiden gebracht. Nach Begleichung der ausstehenden Beträge konnte der 38-Jährige die Wache wieder verlassen.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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