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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Diebstähle

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 10. Juni (18 Uhr), und Donnerstag, 11. Juni (5.30 Uhr), kam es in der Alfred-Nobel-Straße in Euskirchen zu mehreren Diebstählen.

Unbekannte entwendeten den Frontschutzbügel samt Kennzeichen von einem Lkw.

Aus drei anderen Lkw wurden insgesamt circa 2.500 Liter Diesel-Kraftstoff entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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