Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Mehrere Diebstähle
Euskirchen (ots)
Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 10. Juni (18 Uhr), und Donnerstag, 11. Juni (5.30 Uhr), kam es in der Alfred-Nobel-Straße in Euskirchen zu mehreren Diebstählen.
Unbekannte entwendeten den Frontschutzbügel samt Kennzeichen von einem Lkw.
Aus drei anderen Lkw wurden insgesamt circa 2.500 Liter Diesel-Kraftstoff entwendet.
Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.
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