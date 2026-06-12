Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Diebstähle

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 10. Juni (18 Uhr), und Donnerstag, 11. Juni (5.30 Uhr), kam es in der Alfred-Nobel-Straße in Euskirchen zu mehreren Diebstählen.

Unbekannte entwendeten den Frontschutzbügel samt Kennzeichen von einem Lkw.

Aus drei anderen Lkw wurden insgesamt circa 2.500 Liter Diesel-Kraftstoff entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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